Prayagraj News: शराब की दुकान हटाने के लिए लाठी-डंडा लेकर उतरीं महिलाएं

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मेजा के अखरी शाहपुर में बस्ती में देशी शराब की दुकान आवंटित कर दी गई है। आरोप है कि बस्ती में दुकान होने से पढ़ने लिखने वाले युवक भी शराब के लती होते जा रहे हैं। कई बार की गई शिकायत के बाद भी शराब की दुकान बस्ती से नहीं हटाई जा सकी। विज्ञापन

महीने भर के अंदर महिलाओं ने तीन बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। बृहस्पतिवार को फिर महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की दुकान बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया। विज्ञापन विज्ञापन

उनकी मांग थी कि तत्काल दुकान को बस्ती से हटाया जाए। इस बीच मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को खदेड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद महिलाओं ने भी लाठी-डंडा लेकर पुलिस से मोर्चा ले लिया। मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि हंगामा काट रही फूलन देवी के खिलाफ शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। अन्य महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेजा के अखरी शाहपुर में बस्ती में देशी शराब की दुकान आवंटित कर दी गई है। आरोप है कि बस्ती में दुकान होने से पढ़ने लिखने वाले युवक भी शराब के लती होते जा रहे हैं। कई बार की गई शिकायत के बाद भी शराब की दुकान बस्ती से नहीं हटाई जा सकी।महीने भर के अंदर महिलाओं ने तीन बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। बृहस्पतिवार को फिर महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की दुकान बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया।उनकी मांग थी कि तत्काल दुकान को बस्ती से हटाया जाए। इस बीच मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को खदेड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद महिलाओं ने भी लाठी-डंडा लेकर पुलिस से मोर्चा ले लिया। मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि हंगामा काट रही फूलन देवी के खिलाफ शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। अन्य महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अखरी शाहपुर में देसी शराब की दुकान को बस्ती से हटाए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने फिर बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, दुकान पर शराब खरीद रहे एक युवक की पिटाई भी की गई। शराब की दुकान से कई पेटी शराब निकालकर फेंक भी दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से भी आक्रोशित महिलाओं की झड़प हो गई। हालांकि पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ दिया। पुलिस ने एक महिला का शांति भंग के अंदेशे में कार्रवाई की है।