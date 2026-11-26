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कस्बे के हरिकेश पांडेय, नंदन, रजनीश, अमरीश और शुभम आदि ने बताया कि मुख्य द्वार पर आए-दिन जलभराव की समस्या बनी रहती है। इससे परेशानी होती है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आरती भारतीय ने कहा कि नगर पंचायत की नाली चोक होने से गंदा पानी अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमा हो गया है। नगर पंचायत को जल निकासी के लिए पत्राचार किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने बताया कि शौचालय भवन का निर्माण हो रहा है। ठेकेदार के मिट्टी गिराने की वजह से समस्या आई है, जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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कस्बे में स्थित सीएचसी के मुख्य गेट पर जलभराव से मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कराने आने वाले मरीजों को गंदे पानी से होते हुए सीएचसी में जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को हो रही है।