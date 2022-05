{"_id":"628e7dfebdeeb54f2775c4b8","slug":"vijay-mishra-news-nephew-of-former-mla-vijay-mishra-did-not-get-relief-in-the-case-of-threatening-the-witness","type":"story","status":"publish","title_hn":"vijay mishra news : गवाह को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे को नहीं मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 May 2022 02:36 AM IST