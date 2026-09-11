Prayagraj News: जमीन की पैमाइश न होने से नाराज किसान फिर पेड़ पर चढ़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 11 Sep 2026 02:25 AM IST
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जमीन की पैमाइश न होने से नाराज किसान ने सप्ताह में दूसरी बार बृहस्पतिवार को नीम के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उसे पेड़ से नीचे उतार लिया।
क्षेत्र के जेवनिया गांव के विजय लाल तिवारी का कहना है कि कई बार की गई शिकायत के बाद भी उसकी जमीन की पैमाइश नहीं की जा रही है। जबकि उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे नाराज होकर पहले भी उसने नीम के पेड़ पर चढ़ आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर पेड़ से नीचे उतार लिया था। बृहस्पतिवार को उसने दोबारा पेड़ पर चढ़कर जान देने की कोशिश की। मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला ने बताया कि किसान को समझाया गया है, मामला राजस्व से जुड़ा है। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजा गया था।
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क्षेत्र के जेवनिया गांव के विजय लाल तिवारी का कहना है कि कई बार की गई शिकायत के बाद भी उसकी जमीन की पैमाइश नहीं की जा रही है। जबकि उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे नाराज होकर पहले भी उसने नीम के पेड़ पर चढ़ आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर पेड़ से नीचे उतार लिया था। बृहस्पतिवार को उसने दोबारा पेड़ पर चढ़कर जान देने की कोशिश की। मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला ने बताया कि किसान को समझाया गया है, मामला राजस्व से जुड़ा है। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजा गया था।
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