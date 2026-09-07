सपा की सरकार में चौपट हो गई थी यूपी की शिक्षा व्यवस्था : केशव प्रसाद मौर्य

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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को प्रयागराज आगमन पर सपा मुखिया के इस उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल यूपी में 26 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब लोग कम पढ़ेंगे-लिखेंगे तो आगे बढ़ने के बजाय अराजकता करेंगे और सपा नकल अध्यादेश वापस लेकर इसी प्रकार की ताकत खड़ा करना चाहती थी।डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया की कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। वह आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है और स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या भी तेजी से कम हुई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 47 का इंतजार करें, 27 में उनके लिए कुछ नहीं। फसल नुकसान पर डिप्टी सीएम बोले कि सर्वे रिपोर्ट तैयार कर बिना देरी मुआवजा देने का निर्देश जारी किया गया है।शिक्षकों की मांगों पर कहा कि विचार किया जाएगा। बारिश में सड़कों की खराब हालत पर डिप्टी सीएम बोले कि सड़क धंसेगी तो बनेगी भी, नेपाल में बड़े-बड़े पुल बह गया। जहां सड़क धंसेगी, वहां जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी होगी। सहारनपुर में मस्जिद ढहाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है। सपा व कांग्रेस इस पर राजनीति न करें।डिप्टी सीएम रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन में शामिल हुए जिसमें नाली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा, भूमि कब्जा, चकमार्ग चौड़ीकरण सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। डिप्टी सीएम ने प्रत्येक फरियादी की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरण के नियमसम्मत, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए बल्कि प्रत्येक प्रकरण पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रास्तों एवं चकमार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक पूजा पाल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी समेत अवधेश चंद गुप्ता, सुबोध सिंह, आशीष गुप्ता, विवेक मिश्र, प्रभा शंकर पांडेय आदि मौजूद रहे।