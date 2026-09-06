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यूपी : बारिश में सड़क धंसने के सवाल पर केशव बोले- नेपाल में तो पूरा पुल ही बह गया

Sun, 06 Sep 2026 07:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 07:19 PM IST
सार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश का कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सपा शासन काल में  शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी।

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Responding to a question about a road caving in due to rain, Keshav said—in Nepal, an entire bridge was washed
केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश का कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सपा शासन काल में  शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। नकल अध्यादेश को समाप्त कर नकल की खुली छूट दे दी गई थी। जिससे अराजकता फैल गई थी। प्रयागराज में सड़क धंसने के सवाल पर केशव ने कहा कि नेपाल में तो पूरा पुल ही बह गया। जब तेज बारिश होगी तो सड़क धंसेगी ही। उसकी मरम्मत कराई जाएगी। सहारनपुर मामले में कहा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मस्जिद को ध्वस्त कराया है। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अभी 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। 

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