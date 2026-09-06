हाईकोर्ट बार एसोसिएशन : हाईकोर्ट बार चुनाव में 30 पदों के लिए 263 उम्मीदवार मैदान में, अंतिम सूची जारी

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2026-27 के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस बार 30 पदों के लिए 263 उम्मीदवार मैदान में है। 17 सितंबर को मतदान होना है। अंतिम सूची के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महासचिव के एक पद के लिए 14 प्रत्याशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद के लिए 15 प्रत्याशी तथा संयुक्त सचिव प्रशासन के एक पद के लिए 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संयुक्त सचिव महिला के एक पद के लिए पांच, संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए 12 और संयुक्त सचिव प्रेस के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

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कोषाध्यक्ष के पुरुष पद के लिए 11 और महिला पद के लिए तीन प्रत्याशी हैं। दो महिला उपाध्यक्ष पदों के लिए छह प्रत्याशी तथा चार पुरुष उपाध्यक्ष पदों के लिए 50 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की पांच महिला सीटों के लिए 16 और 10 पुरुष सीटों के लिए 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसएफए नकवी, वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ला, लक्ष्मीकांत मिश्रा, अनुभव शुक्ला की ओर से यह जानकारी दी गई है।