फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UPPSC lodges FIR over misleading posts regarding reservation.

प्रयागराज  : आरक्षण को लेकर भ्रामक पोस्ट करने पर यूपीपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर

Wed, 26 Aug 2026 05:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Aug 2026 05:46 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर कथित तौर पर भ्रामक और गलत सूचना प्रसारित करने के मामले में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

विज्ञापन
UPPSC lodges FIR over misleading posts regarding reservation.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर कथित तौर पर भ्रामक और गलत सूचना प्रसारित करने के मामले में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आयोग के अनुभाग अधिकारी वकार अहमद अंसारी ने तहरीर दी है।

विज्ञापन


एफआईआर के मुताबिक मुकेश कुमार वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से यह दावा प्रसारित किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा देकर सवर्णों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात स्वीकार की है। आयोग ने इस दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत और भ्रामक सूचना प्रकाशित व प्रचारित किए जाने से आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन


आयोग ने कहा कि यह एक सांविधानिक संस्था है। उसके संबंध में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर व असत्यापित सूचना को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने से संस्था की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पहचान की जा रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed