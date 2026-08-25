बाग में मरा मिला 'बाग का रखवाला': प्रद्युम्न विवाद के बाद लापता, सुबह बाग में मिला शव; रातभर तलाशता रहा परिवार
संवाद न्यूज एजेंसी, भरवारी Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM IST
सार
एक बाग में रखवाली करने वाले 27 वर्षीय युवक प्रद्युम्न सोनकर का शव आम के पेड़ के नीचे मिला। खेतों की ओर जा रही महिलाओं ने शव देखकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
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विस्तार
कोखराज थाना क्षेत्र के रोही स्थित बाग में मंगलवार सुबह बाग की रखवाली करने वाले युवक का शव आम के पेड़ के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों की ओर जा रही महिलाओं ने शव देखा तो इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोखराज थाना पुलिस, भरवारी चौकी पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
कोखराज थाना क्षेत्र के अमहा निवासी मिट्ठू लाल सोनकर का बेटा प्रद्युम्न सोनकर (27) ऑटो चलाता था। इसके साथ ही वह रोही स्थित बेर, आम और अमरूद के बाग की रखवाली करता था। मंगलवार सुबह करीब सात बजे रिश्तेदारी की एक महिला बाग की ओर गई थी। इसी दौरान उसकी नजर आम के पेड़ के नीचे पड़े प्रद्युम्न के शव पर पड़ी। उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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कोखराज थाना क्षेत्र के अमहा निवासी मिट्ठू लाल सोनकर का बेटा प्रद्युम्न सोनकर (27) ऑटो चलाता था। इसके साथ ही वह रोही स्थित बेर, आम और अमरूद के बाग की रखवाली करता था। मंगलवार सुबह करीब सात बजे रिश्तेदारी की एक महिला बाग की ओर गई थी। इसी दौरान उसकी नजर आम के पेड़ के नीचे पड़े प्रद्युम्न के शव पर पड़ी। उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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विवाद के बाद रातभर तलाशते रहे परिजन
परिजनों के अनुसार, सोमवार शाम प्रद्युम्न का मुरादपुर के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद उसे दौड़ा लिया गया था। इसके बाद प्रद्युम्न वहां से चला आया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 11 बजे तक आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार सुबह उसका शव बाग में मिलने की जानकारी हुई।
परिजनों के अनुसार, सोमवार शाम प्रद्युम्न का मुरादपुर के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद उसे दौड़ा लिया गया था। इसके बाद प्रद्युम्न वहां से चला आया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 11 बजे तक आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार सुबह उसका शव बाग में मिलने की जानकारी हुई।
भाई ने लगाया हत्या का आरोप
प्रद्युम्न चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई मानसिंह सोनकर ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सोमवार शाम हुए विवाद के बाद से ही प्रद्युम्न लापता था। इसी विवाद को उसकी मौत से जोड़कर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
प्रद्युम्न चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई मानसिंह सोनकर ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सोमवार शाम हुए विवाद के बाद से ही प्रद्युम्न लापता था। इसी विवाद को उसकी मौत से जोड़कर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रद्युम्न सोनकर रोही स्थित बाग की रखवाली करता था। उसी बाग में उसका शव मिला है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।