बाग में मरा मिला 'बाग का रखवाला': प्रद्युम्न विवाद के बाद लापता, सुबह बाग में मिला शव; रातभर तलाशता रहा परिवार

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कोखराज थाना क्षेत्र के अमहा निवासी मिट्ठू लाल सोनकर का बेटा प्रद्युम्न सोनकर (27) ऑटो चलाता था। इसके साथ ही वह रोही स्थित बेर, आम और अमरूद के बाग की रखवाली करता था। मंगलवार सुबह करीब सात बजे रिश्तेदारी की एक महिला बाग की ओर गई थी। इसी दौरान उसकी नजर आम के पेड़ के नीचे पड़े प्रद्युम्न के शव पर पड़ी। उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

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कोखराज थाना क्षेत्र के रोही स्थित बाग में मंगलवार सुबह बाग की रखवाली करने वाले युवक का शव आम के पेड़ के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों की ओर जा रही महिलाओं ने शव देखा तो इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोखराज थाना पुलिस, भरवारी चौकी पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।