रामबाग स्टेशन : आठ दिन बाद पुराने प्लेटफार्म पर लौटी विभूति एक्सप्रेस, रामबाग स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन शुरू

प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से जलभराव के कारण प्रभावित रेल परिचालन अब सामान्य होने लगा है। प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 के ट्रैक पर भरा पानी निकल जाने के बाद रेलवे ने इन पटरियों पर ट्रेनों का संचालन बुधवार दोपहर बाद से शुरू कर दिया है। दोपहर में विभूति एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर एक पर लाया गया। अब यही ट्रेन यहां से हावड़ा के लिए रवाना की जाएगी।

जलभराव के चलते बीते आठ दिनों से रामबाग स्टेशन के इन प्लेटफार्मों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित था। ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्मों से चलाया जा रहा था और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए थे, जबकि परिचालन व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए रेलवे को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े थे।

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विभूति एक्सप्रेस के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचने के साथ ही रामबाग स्टेशन की पुरानी व्यवस्था बहाल होने का संकेत मिल गया है। करीब आठ दिन बाद ट्रेन अपने निर्धारित पुराने प्लेटफार्म पर लौटी है। दोपहर में ट्रेन को प्लेटफार्म पर लाए जाने के बाद यात्रियों में भी राहत देखने को मिली। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की ओर से जलनिकासी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पानी कम होने के बाद ट्रैक और प्लेटफार्म की स्थिति की जांच की गई और संचालन के लिए उपयुक्त पाए जाने पर ट्रेनों को दोबारा इन पटरियों पर लाने का निर्णय लिया गया।

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झूंसी से चल रही थी मेमो ट्रेन



रामबाग स्टेशन पर पानी भरा होने के कारण यहां से बनारस के लिए जाने वाली मेमू ट्रेन एक सप्ताह से झूंसी से चलाई जा रही थी। मेमू का संचालन झूंसी से रामबाग के बीच नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे महकमे ने 26 सितंबर से स्थिति सामान्य होने के संकेत दिए थे।