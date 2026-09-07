प्रयागराज : उफनाई गंगा की तेज धारा में भी हाथ छोड़ा न साथ, एक साथ विदा हुए दो दोस्त

स्कूल की कक्षा हो या कोचिंग की पढ़ाई, रुद्र प्रताप और अर्पण विश्वास की दोस्ती के चर्चे सभी की जुबां पर रहते थे। लोग इन्हें जय-वीरू करते थे। दोनों हर जगह साथ जाते थे। पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन पहले शिक्षक दिवस पर दोनों जमकर मस्ती की थी। एक साथ कई तस्वीरें लीं। रविवार को दोनों के एक साथ डूबने की जानकारी पर कोचिंग से स्कूल तक सभी स्तब्ध थे।

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तीसरे दोस्त सुमित ने बताया कि गंगा में डूबने के दौरान भी दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे रखा। दोनों की मौत की खबर स्कूल के शिक्षकों को हुई तो सभी स्तब्ध रह गए। सुमित ने बताया कि शिक्षक दिवस पर दोनों ने एक साथ एक ही बेंच पर बैठकर तस्वीरें लीं। दोनों एक साथ खुश नजर आ रहे थे। परिजनों के लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि दोनों दोस्त जीवनभर साथ रहे और मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी।स्कूल से लेकर कोचिंग तक साथ रहने वाले इन दोनों दोस्तों की तस्वीरें और यादें अब परिवार के सामने बार-बार आ रही हैं।घर का चिराग था अर्पण, रुद्र प्रताप की मौत से परिजन सदमे में : हवेलिया इलाके में रविवार की दोपहर गंगा में डूबने वाला किशोर अर्पण विश्वास घर का चिराग था। नई झूंसी निवासी अर्पण विश्वास के पिता अरुण किसी तरह परिवार का भर पोषण कर रहे थे। इकलौते बेटे की मौत से मां सुप्रिया विश्वास बेसुध पड़ी रहीं। आवास विकास कॉलोनी योजना तीन के सेक्टर 10 निवासी रुद्र प्रताप के पिता रविकांत सिंह का देव नगर कॉलोनी में जनरल स्टोर है। दो बेटों में रुद्र प्रताप बड़ा था। भाई की मौत से छोटा भाई शौर्य प्रताप और मां हेमलता बेसुध हैं।