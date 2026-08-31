Prayagraj News: कार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत, छह लोग घायल

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अरैल बंधा रोड के सेल्फी पॉइंट के पास करीब दो सप्ताह पूर्व सड़क दस फीट धंस गई थी। पीडीए ने सड़क पर गिट्टी डाली थी। रोड को समतल नहीं किया गया था। गिट्टी के पास बैरिकेडिंग की गई थी।रविवार रात करीब 10 बजे शहर से डीपीएस स्कूल की ओर जा रही तेज रफ्तार कार अचानक गिट्टी पर चढ़ने के कारण अनियंत्रित हो गई। इसके बाद सामने से आ रही दो बाइक से टकराने के बाद गुमटी और पेड़ से टकराई।हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। हादसे में अरैल निवासी 14 वर्षीय आयुष उर्फ किशन निषाद पुत्र गुड्डू निषाद और 35 वर्षीय टीटू उर्फ विजय भारतीय निवासी जहांगीराबाद की मौत हुई है।जबकि गुमटी में बैठे अरैल निवासी गोलू निषाद का 10 वर्षीय बेटा ईशान, आठ वर्षीय आरव निषाद, जौनपुर निवासी कार सवार शिवम यादव और अमित यादव, कोरांव के सिद्धार्थ सिंह पुत्र पंकज और नैनी स्थित चाका ब्लॉक निवासी विशाल घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसआरएन अस्पताल भेजा। इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने बताया कि हादसे में एक किशोर सहित दो लोगों की मौत हुई है। मृतक विजय भारतीय घाट पर भुट्टा बेचने का काम करता था। घटना अनियंत्रित कार से हुई है। कार को थाने लाया गया है।