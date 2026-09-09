Prayagraj News: डिवाइडर तोड़ ट्रक-पिकअप में टक्कर, दोनों चालकों की मौत

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सोमवार की देर रात एक पिकअप वाहन प्रयागराज से सरकारी स्पोर्ट्स लाइट लादकर गोरखपुर जा रही थी। वहीं, प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहा एक खाली ट्रक गिट्टी लादने प्रयागराज की ओर जा रहा था। जोगापुर सब्जी मंडी के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर, बिजली के खंभे और केबल तोड़ता हुआ रॉन्ग साइड में पहुंच गया। सामने से आ रही पिकअप से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने पिकअप चालक सुधीर कुमार उर्फ ननके साहू (23) निवासी महरौंडा पट्टी, थाना मऊआइमा को मृत घोषित कर दिया।पिकअप के खलासी कमलेश कुमार विश्वकर्मा (23) निवासी धर्मपुर, धुरूरुआ, थाना फूलपुर को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक राज कुमार यादव (50) निवासी हंगू अहिर का पुरवा, चौरे बाजार, कोतवाली बीकापुर, जिला अयोध्या को गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया था, जहां दोपहर में उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।पिकअप चालक के बड़े भाई मनोज कुमार साहू उर्फ राजू की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि दोनों चालकों की मौत हो गई है, खलासी का इलाज चल रहा है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।