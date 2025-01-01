Prayagraj News: भोगन-टुड़ियारी नदी का पुल डूबने से आवागमन प्रभावित

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ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। लगातार बारिश से कई स्थानों पर जलभराव है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल नौका की व्यवस्था करने की मांग की है। इससे लोग सुरक्षित नदी पार कर सकें और खाद्य सामग्री व दवा की आवाजाही सुचारु हो। उन्होंने प्रशासन से पुल के डूबने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी कदम उठाने को कहा है।

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पिछले 20 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण बेलन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। भोगन नदी का पुल पिछले तीन दिनों से डूबा हुआ है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में दहशत है। पुल के ऊपर से तेज पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हो गया है।