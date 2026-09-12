नारी शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं: आष्टीकर

विज्ञापन

उन्होंने शिवसेना के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और कहा कि पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। कार्यक्रम की आयोजक शिवसेना की प्रदेश सचिव रूचि तिवारी ने सांसद को रक्षासूत्र बांधा। इस पर सांसद ने बहन के हित में कदम बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मेजा विधानसभा से रूचि तिवारी को टिकट दिलाने में कोई कोताही नहीं होगी। यह कार्यक्रम हरितालिका तीज के अवसर पर आयोजित किया गया था।कार्यक्रम की अध्यक्षता कौशल्या आनन्द गिरि टीना मां ने की। संचालन प्रधान अनिल शुक्ला और दिनकर मिश्रा ने किया। भजन गायक तिवारी बंधु सुजीत तिवारी और मंजीत तिवारी ने गीत प्रस्तुत किए। आयोजक रूचि तिवारी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने आभार व्यक्त किया। मेजारोड चौराहे पर शिवसैनिकों ने सांसद आष्टीकर का स्वागत किया।