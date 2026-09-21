Prayagraj News: रेलवे सिग्नल से छेड़छाड़ की जांच अब बारा पुलिस करेगी

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मामले में आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत पुलिस ने बारा के जज्जी पुरवा निवासी संगीत नाथ (19), माहिल (18) और रायबरेली की काशीराम कॉलोनी निवासी राजन (21) को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी फिलहाल बांदा जेल में निरुद्ध हैं। मामले की गंभीरता और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केस की विवेचना अब आरपीएफ से थाना बारा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।थाना बारा में रेलवे अधिनियम की धारा 150 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सिग्नल से छेड़छाड़ के कारणों के साथ ही घटना के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या साजिश की भूमिका की भी जांच करेगी।रेलवे के अफसरों ने बताया कि धारा 150 के तहत ऐसा कृत्य, जिससे ट्रेन के पलटने या यात्रियों की जान को खतरा पैदा होने की संभावना हो, गंभीर अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष की कठोर कैद का प्रावधान है। ऐसे कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कानून में मृत्युदंड का भी प्रावधान बताया गया है।