{"_id":"62814eab4a43dd53141ac056","slug":"tempering-case-out-of-the-se-tender-committee-of-pwd-the-government-banned-the-promotion","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"tempering case : पीडब्ल्यूडी के एसई टेंडर कमेटी से बाहर, शासन ने प्रमोशन पर लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 May 2022 12:34 AM IST