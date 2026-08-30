Prayagraj : एसआरएन में आज से चलेगी स्वाइन फ्लू की ओपीडी, संक्रमण को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उठाया कदम

स्वाइन फ्लू के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल में अलग से ओपीडी चलाई जाएगी। इसकी निगरानी पल्मोनरी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे। संदिग्ध मरीजों को मेडिसिन विभाग से पल्मोनरी के लिए रेफर किया जाएगा। - डॉ. एके वर्मा, प्राचार्य, एमएलएन मेडिकल कॉलेज

यह मौसमी स्वाइन फ्लू है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अचानक से तेज बुखार आता है और सांस लेने में परेशानी होती है तो बिना देर किए चिकित्सक को दिखाएं। जिससे समय पर उपचार शुरू हो सके। - डॉ. एडी शुक्ला, प्रोफेसर, पल्मोनरी विभाग, एमएलएन मेडिकल कॉलेज

बेली और कॉल्विन अस्पताल में भी अलग से फीवर ओपीडी

मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय (कॉल्विन) और तेज बहादुर सप्रू अस्पताल (बेली) में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए सोमवार से अलग कमरा नंबर-26 में फीवर ओपीडी चलेगी। बुखार की स्थिति में मरीज की स्क्रीनिंग इसी ओपीडी में होगी। इसके अलावा कॉल्विन में 25 और बेली में पांच बेड को स्वाइन फ्लू के लिए आरक्षित किया गया है। जहां ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था रहेगी। दोनों अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियाें को बुखार से बचाव के लिए इन्फ्लूएंजा वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। चिकित्सकों को टीका लग चुका है।