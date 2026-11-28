प्रयागराज : अज्ञात वाहन की टक्कर से पॉलिटेक्निक छात्र की मौत, परीक्षा देने के लिए निकला था घर से
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 28 Nov 2026 12:09 PM IST
सार
परीक्षा देने के लिए घर से निकले पॉलिटेक्निक छात्र की रास्ते में हुए सड़क हादसे में जान चली गई। ससुर खदेरी नदी के पास कटहुला मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से निखिल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन
विस्तार
एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गांजा गांव निवासी निखिल सिंह पुत्र मान सिंह की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। निखिल पॉलिटेक्निक का छात्र था। शनिवार को सुबह सात बजे उस समय हादसा हुआ जब वह परीक्षा देने के लिए जा रहा था। ससुर खदेरी नदी के पास कटहुला मार्ग पर किसी वाहन ने उसको ट्क्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
विज्ञापन