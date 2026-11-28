नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को जोन-4 में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। कुंदन गेस्ट हाउस से लेकर 80 फीट रोड तक लगभग 150 मीटर के दायरे में सड़क किनारे किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 12 लोगों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

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ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ-साथ नगर निगम प्रशासन ने शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और फुटपाथ घेरने वाले कुल 125 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया है। जारी किए गए नोटिस में सर्वाधिक 64 लोग करेली और झलवा क्षेत्र के हैं, जबकि ममफोर्डगंज और सलोरी इलाके के 33 कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई है। इसके अलावा नैनी क्षेत्र में 15 और ट्रांसपोर्ट नगर में 13 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया गया है।नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि वह समय रहते स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर कब्जा न हटाने पर निगम द्वारा न केवल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अभियान में आने वाले खर्च के साथ-साथ भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।