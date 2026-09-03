फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   SHO asked for a personal affidavit explaining why the case was not handed over to another officer following

प्रयागराज : जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद दूसरे को क्यों नहीं सौंपी, एसएचओ से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

Thu, 03 Sep 2026 03:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजातालाब थाने में आपराधिक मामले की विवेचना में पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद लंबे समय तक विवेचना किसी और को नहीं सौंपने पर एसएचओ से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

विज्ञापन
SHO asked for a personal affidavit explaining why the case was not handed over to another officer following
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजातालाब थाने में आपराधिक मामले की विवेचना में पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद लंबे समय तक विवेचना किसी और को नहीं सौंपने पर एसएचओ से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने राहुल सिंह उर्फ विशाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया। मामले में 13 अगस्त 2026 को सुनवाई पर कोर्ट को बताया गया था कि पीड़ित के शरीर पर कई फ्रैक्चर हैं। इसके बावजूद पुलिस ने गंभीर चोटों के अनुरूप धाराएं नहीं लगाईं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। इस पर कोर्ट ने तत्कालीन विवेचना अधिकारी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था।
विज्ञापन


कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को पूर्व विवेचना अधिकारी सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडेय अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मई 2025 में उन्हें मामले की विवेचना सौंपी गई थी पर जून में उनका स्थानांतरण हो गया। तबादले के बाद उन्हें मामले की विवेचना की वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवेचना अधिकारी के तबादले के बाद नियमानुसार एसएचओ को किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जांच सौंपनी चाहिए थी। जून के बाद से विवेचना किसी और अधिकारी को नहीं सौंपी गई। इससे जांच आगे नहीं बढ़ सकी। 16 सितंबर को सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed