यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। सपा जहां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है वहीं भजापा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सरकार के कामकाज से जनता कितना संतुष्ट है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर लोगों की राय क्या है? प्रदेश की जनता के 'मन की बात' जानने के लिए आमर उजाला ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है 'सत्ता का संग्राम'। इस अभियान के तहत अमर उजाला की टीम प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के मौजूदा विधायक के काम-काज से जनता कितना संतुष्ट है? इसी कड़ी में हंडिया विधानसभा सीट पर अमर उजाला की टीम ने जायजा लिया।

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सत्ता का संग्राम के तहत अमर उजाला की टीम ने हंडिया विधानसभा का जायजा लिया। यहां के विकास की जमीनी हकीकत स्थानीय लोगों से बात कर जानने की कोशिश की। हंडिया में स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले यहां कोई विकास नहीं हुआ था बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद से दस साल में बहुत विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। किसानों के लिए भी हंडिया में बहुत काम हो रहा है। लोगों ने बताया कि पहले के अपेक्षा योगी सरकार में बहुत विकास कार्य हुआ है।हंडिया विधानसभा में महिलाओं ने कहा कि वो लोग मोदी और योगी को ही वोट करेंगे। महिलाओं ने कहा कि वो अब बेधड़क होकर बाहर निकलती है। उनको बाहर निकलने में अब कोई डर नहीं लगता है। महिलाओं ने बताया कि पहले चोरी, लूट और डकैती बहुत होती थी अब ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि वो लोग मोदी और योगी के नाम पर ही वोट करेंगी। आगे महिलाओं ने बताया कि विकास की सारी योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है।हंडिया विधानसभा में युवाओं ने बताया कि बीजेपी की योगी सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर युवाओं को मिलता है। हंडिया विधानसभा के युवाओं ने बताया कि इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा हा कि यहां से बीजेपी का विधायक नहीं बना। सीट गठबंधन में जाने के कारण लोग नाराज होकर वोट नहीं करते। युवाओं ने बताया कि बीजेपी सरकार में विधानसभा बहुत काम हुआ है। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। व्यापार करने के लिए सरकार की तरफ से लोन भी दिया जा रहा है।हंडिया में स्थानीय लोगों ने बताया कि योगी सरकार में लोग निडर होकर चल रहे हैं, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विकास भी सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले के अपेक्षा योगी सरकार कानून-व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। पहले चोरी और बड़ी वारदातें होने के बाद भी पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती थी अब एक फोन पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों ने बताया कि योगी सरकार में व्यापारियों को बहुत सहूलियत मिल रही है।हंडिया विधानसभा के व्यापारियों ने बताया उनको योगी सरकार में बहुत सहूलियत मिल रही है। पहले व्यापारी डर के माहौल में रहते थे। सामान लाने के लिए पैसे ले जानें और वहां से सामान लेकर आने में सामान छीनने का डर बना रहता था लेकिन बीजेपी की योगी सरकार में कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है। सीएम योगी की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है। स्थानीय विधायक को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली।