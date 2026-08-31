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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Red alert issued for the riverside areas of Prayagraj; Tons River flowing 0.98 meters below the warning mark.

प्रयागराज : प्रयागराज के तटवर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी, चेतावनी बिंदु से 0.98 मीटर नीचे बह रही टोंस नदी

Mon, 31 Aug 2026 04:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 04:12 PM IST
सार

जिला प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मिर्जापुर में रविवार शाम सात बजे अंदवा डैम और मेजा डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में सोमवार सुबह तक एक मीटर जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

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Red alert issued for the riverside areas of Prayagraj; Tons River flowing 0.98 meters below the warning mark.
दारागंज श्मशान घाट जलमग्न हो जाने के कारण अंतिम संस्कार में भी हो रही दिक्कत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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जिला प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मिर्जापुर में रविवार शाम सात बजे अंदवा डैम और मेजा डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में सोमवार सुबह तक एक मीटर जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित अंदवा डैम से 17911.80 क्यूसेक और मेजा डैम से 18323 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण नरौदा पिकप वियर पर रविवार रात आठ बजे 66709 क्यूसेक का डिस्चार्ज हुआ है।

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यह रविवार सुबह आठ बजे के डिस्चार्ज 40126 क्यूसेक के मुकाबले 26583 क्यूसेक अधिक है। इसका प्रभाव प्रयागराज के नदौरा स्टेशन पर पड़ेगा। सोमवार सुबह तक जलस्तर 0.75 से एक मीटर तक बढ़ सकता है। चेतावनी बिंदु को पार कर सकता है।
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टोंस नदी में कोहड़ार घाट पर 4.33 सेमी प्रति घंटे की दर से जल स्तर में 0.52 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बेलन नदी में बढ़ते जल स्तर और स्थानीय स्तर पर लगातार बारिश से टोंस नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में टोंस नदी खतरे के निशान से महज 0.98 मीटर नीचे बह रही है। इसके मद्देनजर प्रयागराज के तटवर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, जनपद के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। 

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