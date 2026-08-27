रक्षाबंधन : फूल नहीं, नोटों से सजे मनी बुके ने लूटी राखी की महफिल

अब बहन भी बहन की कलाई पर बांध रही प्यार और सुरक्षा की राखी



रक्षाबंधन त्योहार पर शहर के राखी बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। दुकानों पर खरीदारों की चहल-पहल बढ़ गई है। भाई की कलाई के लिए रंग-बिरंगी राखियों के साथ इस बार भाई-भाभी जोड़ी और कॉम्बो राखियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। इसके साथ ही बाजार में मुख्य आकर्षण ब्रैसलेट राखियां रहीं। विक्रेता आशीष ने बताया कि पुरुषों की राखियों की तुलना में महिलाओं की ब्रैसलेट राखी की मांग ज्यादा है।



कई बार बहनों से ऐसी बातें भी साझा कर पाती हूं, जो भाई या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कह सकती। इसलिए बहन की कलाई पर राखी बांधना मेरे लिए भरोसे और अपनापन जताने का तरीका है। -प्रज्ञा, प्रयागराज



इस बार अपनी बहन के लिए राखी खरीद रही हूं। बहन हमेशा साथ खड़ी रहती है। उसकी कलाई पर राखी बांधकर मुझे भी उसके लिए अपना प्यार और सुरक्षा का भाव जताने का मौका मिलता है। -सृष्टि सिंह



राखी का नया रंग, बहनों के लिए ब्रैसलेट बनी पसंद



इस बार बहनों के लिए ब्रैसलेट और कंगन स्टाइल की राखियों की मांग देखने को मिल रही है। राखी बाजार में बहनों के लिए ट्यूलिप, रुद्राक्ष, एडी स्टोन और क्रिस्टल-मोती वाली ब्रैसलेट राखियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाटू श्याम, राधे-कृष्ण और मोर पंख वाली ब्रैसलेट राखियां भी खूब पसंद की जा रही हैं।