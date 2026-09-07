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Prayagraj News: बारिश से सब्जियां की पैदावार पर असर

Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
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Rainfall affects vegetable production
अधिक बारिश की वजह से क्षेत्र में हरी सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ा है। रविवार को इसका असर बाजार में दिखा। लहसुन, प्याज और अदरक के भाव तेजी बरकरार रही। हरी सब्जियां भी लोगों से दूर होती दिख रही हैं। किसान शिवम मौर्य, रामनरेश, शिवराम मौर्य, रोहित मौर्य ने बताया कि बीते दिनों अधिक बारिश से हरी सब्जियां खराब हो गईं।
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पत्तेदार सब्जियां तो नष्ट ही हो गईं। इससे बाजार में सब्जियों के भाव में तेजी आई है। गृहिणी सुनीता देवी, माधुरी देवी, इल्फा ने बताया हर ओर महंगाई है। रसोई का बजट बिगड़ गया है। आटा, दाल, चावल, तेल और मसाले की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे आम आदमी परेशान है।
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सब्जी पहले। अब (दाम)
--करेला------ 50-------60 प्रति किलो
--भिंडी------ 30-------40
--तरोई----------- 40-------50
--नेनुआ---------- 30-------40
--कद्दू------------- 30-------40
--परवल----------- 60------100
--पालक------------ 20-------40
--लौकी------------ 20. 30 नग
--टमाटर----------------30-------40 प्रति किलो
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--प्याज-----------------30--------60
--लहसुन---------------120--------180
--अदरक----------------180-------220
(सभी कीमत बाजार के भाव)
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