फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Railways: Three special trains announced for Chhath and Diwali rush; relief for passengers traveling to Bihar.

रेलवे : छठ और दिवाली की भीड़ के लिए तीन स्पेशल ट्रेनों का एलान, बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

Thu, 17 Sep 2026 07:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Sep 2026 07:37 PM IST
सार

छठ पर्व के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का एलान किया है।

विज्ञापन
Railways: Three special trains announced for Chhath and Diwali rush; relief for passengers traveling to Bihar.
ट्रेन। - फोटो : freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छठ पर्व के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का एलान किया है। छठ और दिवाली को लेकर रेलवे ने बिहार के तमाम स्टेशनों से गुजरने वाली नई दिल्ली-हावड़ा, आनंद विहार-भागलपुर एवं नई दिल्ली-दानापुर ट्रेन चलाए जाने का शेड्यूल जारी किया है।

विज्ञापन


अमर उजाला ने छठ पर्व के पूर्व बिहार जाने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची और नो रूम का मुद्दा उठाया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने तीन स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। आने वाले दिनों में कुछ और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा संभव है।
विज्ञापन


04052 नई दिल्ली-हावड़ा यह गाड़ी बिहार के बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, क्यूल, झांझा, जसडीह और मधेपुर स्टेशन पर रुकेगी और दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। सूबेदारगंज में इसका आगमन शनिवार सुबह 06:10- 06:15 होगा। वहीं, वापसी में हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी संख्या 04051 का संचालन चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को होगा। सूबेदारगंज स्टेशन पर यह गाड़ी शाम 06:40 बजे पहुंचेगी और 06:45 बजे प्रस्थान करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी तरह भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, शेखपुरा के लिए गाड़ी संख्या 04062 आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर दस अक्तूबर से 25 नवंबर तक हर रोज दोपहर 12 बजे चलकर रात 10:45-10:50 बजे सूबेदारगंज आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04061 का संचालन 12 अक्तूबर से 27 नवंबर तक होगा। यह गाड़ी सुबह 06:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और 06:35 बजे प्रस्थान करेगी।


इसी तरह नई दिल्ली से दानापुर के लिए गाड़ी संख्या 04090 का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को दो अक्तूबर से 20 नवंबर तक होगा। प्रयागराज जंक्शन पर इसका आगमन-प्रस्थान सुबह 8:55-9:00 बजे और वापसी में गाड़ी संख्या 04089 प्रत्येक शनिवार तीन अक्तूबर से 21 नवंबर तक चलेगी। जंक्शन पर रात 12:05 बजे ट्रेन का आगमन और रात 12:15 बजे प्रस्थान होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed