रेलवे बोर्ड : सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें अब होंगी 24 कोच की, वेटिंग की समस्या से मिलेगी बड़ी राहत

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) समेत देश के सभी जोनल रेलवे की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। रेलवे बोर्ड के इस निर्देश के बाद एनसीआर का यांत्रिक विभाग पूरी मुस्तैदी से जुट गया है।

विज्ञापन

जिन ट्रेनों में वर्तमान में 20 कोच हैं, उनमें चार और जिनमें 22 कोच हैं, उनमें दो अतिरिक्त कोच स्थायी तौर पर जोड़े जाएंगे। इस व्यवस्था से त्योहारी सीजन के साथ-साथ सालभर रहने वाली भारी भीड़भाड़ से काफी हद तक राहत मिलेगी। खास तौर पर भीड़भाड़ के दिनों में जो वेटिंग लिस्ट 100 से 150 तक पहुंच जाती है उसमें भी कमी आने की उम्मीद है।इससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म सीट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। यदि वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो कोच जुड़ते हैं तो 144 या स्लीपर के दो अतिरिक्त कोच जुड़ते हैं तो एक बार में अधिकतम 160 यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में एनसीआर के अंतर्गत केवल प्रयागराज एक्सप्रेस ही एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो 24 कोच के साथ चल रही है। एलएचबी रेक वाली ट्रेनों में ही कोच बढ़ाए जाएंगे।