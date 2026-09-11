Prayagraj News: घर के बगल गहरा गड्ढा खोदने से गिरी पक्की दीवार
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 11 Sep 2026 02:25 AM IST
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जगदीशपुर गांव में घर के बगल 10 फीट गहरा गड्ढा खोदे जाने से एक ग्रामीण के घर की पक्की दीवार ढह गई। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत कर मुआवजे की मांग की है। महेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया कि दो माह पूर्व पड़ोसी सुरेश सोनकर ने जेसीबी से उनके पक्के मकान के बगल गहरा गड्ढा खोदवा दिया।
विरोध करने पर आरोपी मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़ित के मुताबिक, तेज बारिश से गड्ढे में पानी भर गया, जिससे मकान की एक तरफ की पक्की दीवार गिर गई। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मामले की शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने एसडीएम संदीप तिवारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
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