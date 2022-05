{"_id":"628da704a8e4216e455facb8","slug":"prayagraj-murder-owner-killing-young-mna-and-girl-shot-in-prayagraj","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj Murder: रात में छात्रा के घर आए युवक हत्या, लड़की को भी मारी गोली, हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 25 May 2022 09:28 AM IST