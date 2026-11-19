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मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला आठ सेक्टरों में 925 हेक्टेयर क्षेत्र में बसेगा। करीब 3.75 किलोमीटर क्षेत्र में 25 से अधिक घाट बनाए जाएंगे। गंगा की धारा नियंत्रित करने और अस्थायी बंध बनाने का काम भी होगा। विज्ञापन



दिसंबर के पहले सप्ताह में गंगा पूजन के लिए अस्थायी तैरती जेट्टी तैयार की जाएगी। 2026 के माघ मेले में 44 दिनों के दौरान 22.10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार मेला अवधि 52 दिन होने के कारण 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला आठ सेक्टरों में 925 हेक्टेयर क्षेत्र में बसेगा। करीब 3.75 किलोमीटर क्षेत्र में 25 से अधिक घाट बनाए जाएंगे। गंगा की धारा नियंत्रित करने और अस्थायी बंध बनाने का काम भी होगा।दिसंबर के पहले सप्ताह में गंगा पूजन के लिए अस्थायी तैरती जेट्टी तैयार की जाएगी। 2026 के माघ मेले में 44 दिनों के दौरान 22.10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार मेला अवधि 52 दिन होने के कारण 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

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तीर्थराज प्रयाग में 15 जनवरी 2027 से शुरू होने वाला माघ मेला छह मार्च तक चलेगा। 52 दिन के इस मेले में 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध बनाए रखने के लिए नरौरा बैराज से कानपुर बैराज होते हुए संगम तक करीब 10 हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाएगी।