तीर्थराज प्रयाग में 15 जनवरी 2027 से दिव्य और भव्य माघ मेला आयोजित होगा। यह मेला छह मार्च तक 52 दिन चलेगा, जिसमें 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। मेले के लिए नरौरा बैराज से कानपुर बैराज होते हुए संगम घाट तक करीब दस हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाएगी।

मेला विकास प्राधिकरण के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। भूमि पूजन शुरू हो चुका है। दिसंबर के पहले सप्ताह में गंगा पूजन हेतु अस्थायी तैरती जेट्टी बनेगी। मेला प्रशासन गंगा धारा नियंत्रण कार्य कराएगा, अस्थायी बंध भी बनाएगा। माघ मेला आठ सेक्टर में 925 हेक्टेयर क्षेत्र में बसेगा। यह 3.75 किलोमीटर में फैलेगा, 25 से अधिक घाट बनेंगे। श्रद्धालुओं हेतु जल क्रीड़ा और तैरते रेस्तरां की तैयारी है।

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वर्ष 2026 के माघ मेले में 44 दिनों के दौरान 22.10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर नया कीर्तिमान बनाया था। इस बार 52 दिन में करीब 23 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना है। मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति पर एक करोड़ 13 लाख, पौष पूर्णिमा पर 40 लाख और मौनी अमावस्या पर पांच करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया है। वसंत पंचमी पर करीब चार करोड़, माघी पूर्णिमा पर दो करोड़ 25 लाख और महाशिवरात्रि पर 42 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे।

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मेले में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 16 साइबर सहायता केंद्र और 16 महिला सहायता केंद्र स्थापित होंगे। सुरक्षा बल में करीब 2800 नागरिक पुलिस, 250 महिला पुलिस और 500 यातायात पुलिस होगी। घुड़सवार, एलआईयू, होमगार्ड, रेडियो कर्मी, जल पुलिस, गोताखोर और प्रशिक्षु आरक्षी भी तैनात रहेंगे। एसडीएम मेला अभिनव पाठक ने बताया कि बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तैयारियों की प्रगति की समीक्षा बैठक होगी।