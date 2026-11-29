प्रशिक्षण लेने वालों में 80 फीसदी युवा



खुसरोबाग स्थित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र मशरूम उत्पादन सीखने का प्रमुख केंद्र बन रहा है। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक वीके सिंह के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें करीब 80 फीसदी युवा हैं। 28 और 29 नवंबर को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों को उत्पादन की व्यावहारिक जानकारी देने के साथ मशरूम यूनिट का भ्रमण भी कराया गया।



प्रशिक्षण लेने पहुंचीं नैनी की छात्रा प्रार्थना निषाद का कहना है कि वह नौकरी करने के बजाय अपनी कंपनी स्थापित कर मशरूम उत्पादन का कारोबार शुरू करना चाहती हैं। सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान की छात्राएं उषा, रुचि, संस्कृति और अनुप्रिया भी उद्यमी बनकर इस क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छुक हैं। वहीं शुभ सेवा बाजार की निदेशक ईशा के मुताबिक, उत्पादकों की बाजार संबंधी समस्या दूर करने के लिए बायबैक व्यवस्था भी शुरू की गई है। इससे किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री को लेकर भरोसा मिल रहा है।