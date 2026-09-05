Prayagraj News: बिजली कटौती से 72 गांवों में छाया अंधेरा

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भी करनाईपुर फीडर की बिजली कटौती हुई। इससे घरों के काम और पर्व की तैयारी प्रभावित हुई। लोगों का कहना है कि आए दिन बिना सूचना बिजली काट दी जाती है। उपभोक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अक्सर बिजली कटती रहती है। रात-दिन बिजली कटौती से लोगों को परेशानी होती है। जन्माष्टमी पर भी बिजली कटने से दिक्कत हुई। उन्होंने बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग की।बिजली कर्मचारी रवि कुमार मौर्य ने बताया कि पावर हाउस को जितनी बिजली मिलती है, उतनी ही आगे दी जाती है। 33 केवी की सप्लाई पावर ग्रिड से फेल हुई है। इसमें पावर हाउस की कोई भूमिका नहीं है। लोगों ने बिजली व्यवस्था सुधारने और अघोषित कटौती रोकने की मांग की है।

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क्षेत्रीय पावर हाउस से जुड़े गांवों में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को 33 केवी की सप्लाई फेल होने से बिजली कटौती हुई। इससे करीब 72 गांवों में अंधेरा रहा जिससे लाेगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।