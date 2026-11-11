Prayagraj News: पाइपलाइन बिछी, बोरिंग हुई, घरों तक नहीं पहुंचा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 11 Nov 2026 01:54 AM IST
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ग्राम सभा हर्रई में जल जीवन मिशन योजना पिछले करीब दो वर्षों से अधूरी पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हुई इस योजना से ग्रामीणों को आज तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया है। पानी की टंकी, बोरिंग और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों तक पानी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीण परेशान हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य शुरू होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। उन्हें पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत सोलर पंप हाउस लगाने की पहल भी की गई थी। इसका उद्देश्य बिजली पर निर्भरता खत्म कर सौर ऊर्जा से पानी आपूर्ति करना, पर्यावरण सुरक्षित रखना और रखरखाव खर्च कम करना था। लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला, पाइपलाइन से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली।
मनीष गुप्ता ने बताया कि सूरज साहू के घर के पास बोरिंग है, जहां से करीब 10 लोग पानी भरते हैं। शंकर लाल साहू और राजमणि गुप्ता समेत अन्य ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से परेशानी बताई। पंकज तिवारी, गुलाब शंकर गुप्ता, राजेंद्र पांडेय, निहाल त्रिपाठी, भुवन तिवारी, मुस्तफा, प्रभात शुक्ला और विकास तिवारी ने अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अधूरी पानी की टंकी और जल जीवन मिशन का कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की अपील की।
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ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य शुरू होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। उन्हें पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत सोलर पंप हाउस लगाने की पहल भी की गई थी। इसका उद्देश्य बिजली पर निर्भरता खत्म कर सौर ऊर्जा से पानी आपूर्ति करना, पर्यावरण सुरक्षित रखना और रखरखाव खर्च कम करना था। लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला, पाइपलाइन से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली।
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मनीष गुप्ता ने बताया कि सूरज साहू के घर के पास बोरिंग है, जहां से करीब 10 लोग पानी भरते हैं। शंकर लाल साहू और राजमणि गुप्ता समेत अन्य ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से परेशानी बताई। पंकज तिवारी, गुलाब शंकर गुप्ता, राजेंद्र पांडेय, निहाल त्रिपाठी, भुवन तिवारी, मुस्तफा, प्रभात शुक्ला और विकास तिवारी ने अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अधूरी पानी की टंकी और जल जीवन मिशन का कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की अपील की।
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