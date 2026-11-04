प्रयागराज : चेहरे से बनेगा जीवन प्रमाण पत्र, घर बैठे जमा कर सकेंगे पेंशनभोगी, इस साल दो करोड़ का लक्ष्य

पेंशन पाने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने नवंबर में विशेष अभियान शुरू किया है। एक से 30 नवंबर तक चलने वाले इस पांचवें देशव्यापी अभियान में पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इस साल दो करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि अब पेंशनभोगी अपने मोबाइल फोन से चेहरे की पहचान कराकर घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

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