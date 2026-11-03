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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Newly elected office-bearers High Court Bar Association took oath; Governor and Chief Justice did not attend.

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, नहीं पहुंचे राज्यपाल और सीजे

Tue, 03 Nov 2026 06:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 06:05 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय, महासचिव संतोष कुमार मिश्रा समेत सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

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Newly elected office-bearers High Court Bar Association took oath; Governor and Chief Justice did not attend.
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय, महासचिव संतोष कुमार मिश्रा समेत सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राधाकांत ओझा समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली नहीं पहुंचे। इसके अलावा हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया। हाईकोर्ट बार के निवर्तमान अध्यक्ष भी कार्यक्रम में नहीं दिखे जो चर्चा का विषय बना रहा। 

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