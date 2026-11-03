मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड यानी सांप कांड में फांसी की सजा पाए पत्नी रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने मेरठ की एडीजे-12 अदालत के 16 अक्तूबर 2026 के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है। अपील में दोषसिद्धि पर रोक लगाने और मृत्युदंड का आदेश रद्द करने की मांग की गई है।

विज्ञापन

मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। आरोप था कि 12 अप्रैल 2025 की रात रविता और अमरदीप ने अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए शव पर जिंदा सांप छोड़ दिया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना सामने आया था। पुलिस जांच में दोनों के बीच वारदात की रात 50 से अधिक बार फोन पर बातचीत होने की बात भी सामने आई थी।ट्रायल कोर्ट ने सात अक्तूबर को दोनों को दोषी ठहराया और 16 अक्तूबर को दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपील में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया। इस मामले में इसी सप्ताह हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई कर सकती है।