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राम नाम ही जीव को भवसागर से लगा सकता है पार : संत उर्मिला दास

Sat, 14 Nov 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 14 Nov 2026 02:06 AM IST
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Only the name of Ram can help a soul cross the ocean of worldly existence: Saint Urmila Das
बहरिया के बसकेड़ा गांव स्थित श्री रामजानकी मंदिर पर सीताराम नाम जप करते राम भक्त - फोटो : 1
बकसेड़ा के श्री रामजानकी मंदिर का प्रांगण इन दिनों राम नाम गुंजायमान हो रहा है। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के दूसरे दिन चित्रकूट धाम के संत उर्मिला दास ने कहा कि कलयुग के जीव को केवल राम नाम ही तृप्ति और मुक्ति प्रदान करता है।
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उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं होता। बिना सद्गुरु के कोई भी प्राणी इस संसार रूपी महासागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों न हों। मौके पर डॉ. शिवकुमार केसरवानी, शारदा प्रसाद पांडेय, अनुपम त्रिपाठी, देवेश पांडेय उर्फ मुन्ना, राजनाथ पटेल, पवन कुमार यादव, उमाशंकर यादव, शिव बाबू साहू आदि रहे।
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