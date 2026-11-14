राम नाम ही जीव को भवसागर से लगा सकता है पार : संत उर्मिला दास

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उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं होता। बिना सद्गुरु के कोई भी प्राणी इस संसार रूपी महासागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों न हों। मौके पर डॉ. शिवकुमार केसरवानी, शारदा प्रसाद पांडेय, अनुपम त्रिपाठी, देवेश पांडेय उर्फ मुन्ना, राजनाथ पटेल, पवन कुमार यादव, उमाशंकर यादव, शिव बाबू साहू आदि रहे।

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बकसेड़ा के श्री रामजानकी मंदिर का प्रांगण इन दिनों राम नाम गुंजायमान हो रहा है। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के दूसरे दिन चित्रकूट धाम के संत उर्मिला दास ने कहा कि कलयुग के जीव को केवल राम नाम ही तृप्ति और मुक्ति प्रदान करता है।