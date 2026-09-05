फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Normal life disrupted by waterlogging in Lalgopalganj

Prayagraj News: लालगोपालगंज में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

Sat, 05 Sep 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 05 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Normal life disrupted by waterlogging in Lalgopalganj
लालगोपालगंज के इंदिया का पूरा गांव में भरा पानी।
कस्बे के कई मोहल्लों और गांवों में भारी जलभराव से जनजीवन थम गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रभावित लोगों के लिए दैनिक जरूरतें पूरी करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। परेशान लोगों को अब मदद का इंतजार है।
विज्ञापन

लालगोपालगंज के इंदिया का पूरा मोहल्ला पानी से घिर चुका है। सुखना का पूरा गांव टापू में बदल गया है। यहां के लोग दैनिक उपभोग का सामान खरीदने के लिए रेलवे ट्रैक के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। कांशीराम कॉलोनी में भी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहां कई फीट तक पानी भर गया है।
विज्ञापन

कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग अपने घरों में तख्त रखकर दिन काट रहे हैं। कई परिवारों ने सुरक्षित ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां शरण ली है। महरैया, लाला का पूरा और अइलहवा गांवों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्रॉसिंग बंद कराने से बढ़ी जल निकासी की समस्या
स्थानीय लोगों के अनुसार, पलयें गांव से गुजरने वाले वाराणसी-लखनऊ बाईपास के निर्माण के दौरान कई क्रॉसिंग बंद कर दी गई थीं। इससे जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। लालगोपालगंज प्रशासन और जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह ने हाईवे की सर्विस रोड पर स्थित एक चोक पुलिया को जेसीबी से तुड़वाकर पानी निकालने की कोशिश की। हालांकि, यह प्रयास सफल नहीं हो सका।



- जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी के लिए नगर पंचायत की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। बंद और चोक पड़ी पुलियों की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जलस्तर नीचे लाया जा सके।

- पद्मजा मिश्रा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत लालगोपालगंज।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed