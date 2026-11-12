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Prayagraj News: महिलाओं के विरोध पर मेजा पुलिस ने कच्ची शराब नष्ट

Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
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Meja police destroyed illicit liquor following protests by women
मेजा के बलुहा गांव में कच्ची शराब बनाने के उपकरण और लहन की तलाश करती पुलिस। संवाद
बलुहा गांव में कच्ची शराब बनाए जाने के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब नष्ट की। मेजा के एसीपी बृजेश पाठक ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कच्ची शराब के अवैध कारोबार को बंद कराने के निर्देश दिए।
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एसीपी के निर्देश पर मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम ने बुधवार को टोंस नदी के बलुहा घाट पर छापामारी की। पुलिस ने बालू की खुदाई की। खुदाई के दौरान दर्जनों लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इन सभी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया।
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पुलिस की टीम ने वहां छिपाई गई दर्जनों लीटर शराब बरामद की। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अब उन लोगों को चिह्नित कर रही है जो इस गैर कानूनी कारोबार में संलिप्त हैं। यह कार्रवाई महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद की गई।
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