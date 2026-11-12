Prayagraj News: महिलाओं के विरोध पर मेजा पुलिस ने कच्ची शराब नष्ट

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एसीपी के निर्देश पर मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम ने बुधवार को टोंस नदी के बलुहा घाट पर छापामारी की। पुलिस ने बालू की खुदाई की। खुदाई के दौरान दर्जनों लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इन सभी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया।पुलिस की टीम ने वहां छिपाई गई दर्जनों लीटर शराब बरामद की। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अब उन लोगों को चिह्नित कर रही है जो इस गैर कानूनी कारोबार में संलिप्त हैं। यह कार्रवाई महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद की गई।