कनपटी पर तमंचा सटाकर मारी गोली

मृतक की पहचान विजय नारायण उर्फ मिंटू (38) के रूप में हुई है। बदमाशों ने मिंटू की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारी। गोली लगने से मिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी रेलवे लाइन पार करके फरार हो गए। मिंटू के परिवार में पत्नी सरोज देवी, आठ साल की बेटी रीत और चार साल का बेटा अर्पित है। वह अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे।