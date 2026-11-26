माघ मेला को लेकर मेला प्रशासन की ओर से अरैल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आधा दर्जन ट्रैक्टर व दो जेसीबी लगाकर चक्र माधव मंदिर के सामने समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस बार नए यमुना पुल से से सोमेश्वर महादेव मंदिर तक मेला बसाने की तैयारी है।

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अरैल मेला क्षेत्र को दो सेक्टरों में बांटा गया है। इस बार चक्र माधव मंदिर व सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने गंगा नदी में दो पांटून पुल का निर्माण होगा। मेला क्षेत्र में दो स्थायी घाट के साथ ही तीन अस्थायी घाट का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि इस बार अरैल मेला क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है।यहां पर पिछले बार से अधिक भूमि पर मेला बसाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मेला क्षेत्र का विस्तारीकरण किया गया है। अरैल मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में कल्पवासी व संस्थाओं आकर बसती है। मेले के विस्तारीकरण के साथ ही इस ओर से मुख्य मेला क्षेत्र झूंसी जाने के लिए दो पांटून पुल बनाया जाएगा। एक पांटून पुल चक्र माधव मंदिर के सामने व दूसरा सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने बनाया जाएगा। मुख्य मेला क्षेत्र से जुड़ाव होने के कारण इस बार अरैल मेला क्षेत्र में रौनक बढ़ेगी।मेले में दो थाने, दो पुलिस चौकी, अस्पताल, फायर ब्रिगेड थाना भी बनाया जाएगा। मेला क्षेत्र में अरैल पक्के घाट के पास वीआईपी घाट बनाया जाएगा। यहां से मेले में आने वाले वीआईपी को संगम स्नान कराया जाएगा। मेले में केवल समतलीकरण के साथ बिजली का खंभा लगाने का कार्य शुरू हो गया है। समतलीकरण के बाद चकर्ड प्लेट बिछाई जाएगी। अखिल भारतीय ब्रह्म सेवा समिति के अध्यक्ष बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस बार 15 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और माघी पूर्णिमा तक चलेगा। इस बार डेढ़ माह के मेले का आयोजन होगा। दिसंबर 15 के बाद ही भूमि आवंटन से अन्य सुविधाएं प्रशासन की ओर से देना शुरू की जाएगी।