संगम नगरी से मुंबई और अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रयागराज जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के बीच चलने वाली प्रीमियम ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस का संचालन अब सप्ताह में दो दिन के बजाय प्रतिदिन किया जा सकता है। वहीं प्रयागराज-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में वाराणसी में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष दोनों ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का मामला प्रमुखता से उठाया था।

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