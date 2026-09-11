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Prayagraj News: पेंशन और मेडिक्लेम की मांग पर एलआईसी अभिकर्ताओं ने भरी हुंकार

Fri, 11 Sep 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 11 Sep 2026 02:24 AM IST
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LIC agents raise a strong call for pensions and mediclaim
मांगों को लेकर फूलपुर स्थित एलआईसी शाखा के गेट पर प्रदर्शन करते अभिकर्ता। - फोटो : Archive
एलआईसी एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर फूलपुर में अभिकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एलआईसी शाखा कार्यालय के गेट पर हुआ। उनकी मुख्य मांगें पेंशन, वेलफेयर फंड और मेडिक्लेम से संबंधित थीं।
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अभिकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार, आईआरडीए और एलआईसी प्रबंधन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। शाखा इकाई के अध्यक्ष रमेश सिंह की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। संगठन के केंद्रीय कमेटी सचिव मंडल सदस्य रमाकांत ने कहा कि अभिकर्ताओं के हितों की लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने बताया कि संघर्ष के जरिये प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग पहले ही पूरी कराई गई है।
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अभिकर्ताओं ने परिवार समेत मेडिक्लेम सुविधा देने और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वापस लेने की मांग की। उन्होंने एलआईसी का आईपीओ बंद करने और सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण रोकने की भी बात कही। मौके पर लालचंद यादव, रमेश यादव, ओंकार नाथ मौर्य, धर्मपाल मौर्य, सुरेंद्र श्रीवास्तव, महावीर तिवारी, तेज बहादुर सिंह यादव और राजेश कुमार प्रजापति आदि शामिल रहे।
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