Prayagraj News: पेंशन और मेडिक्लेम की मांग पर एलआईसी अभिकर्ताओं ने भरी हुंकार

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अभिकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार, आईआरडीए और एलआईसी प्रबंधन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। शाखा इकाई के अध्यक्ष रमेश सिंह की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। संगठन के केंद्रीय कमेटी सचिव मंडल सदस्य रमाकांत ने कहा कि अभिकर्ताओं के हितों की लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने बताया कि संघर्ष के जरिये प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग पहले ही पूरी कराई गई है।अभिकर्ताओं ने परिवार समेत मेडिक्लेम सुविधा देने और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वापस लेने की मांग की। उन्होंने एलआईसी का आईपीओ बंद करने और सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण रोकने की भी बात कही। मौके पर लालचंद यादव, रमेश यादव, ओंकार नाथ मौर्य, धर्मपाल मौर्य, सुरेंद्र श्रीवास्तव, महावीर तिवारी, तेज बहादुर सिंह यादव और राजेश कुमार प्रजापति आदि शामिल रहे।