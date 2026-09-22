Prayagraj News: कतवारूपुर गांव में तेंदुए के पैरों के मिले निशान

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विजय बहादुर के घर के पास तेंदुआ के पैरों के निशान मिले हैं। जानकारी होने पर सोमवार को सुबह वन उप निरीक्षक वर्मा प्रसाद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने ग्रामीणों से रात में घर के बाहर नहीं सोने और अपने मवेशियों को घर के अंदर बांधने के लिए कहा है। इसके पहले गांव के प्रवीण कुमार शुक्ल ने तीन दिन पहले रात में तेंदुआ को गड्ढे में पानी पीते दिखाई देने का दावा किया है।बीते तीन सितंबर को रात करीब 11 बजे गांव निवासी अधिवक्ता संदीप यादव एवं महेंद्र यादव खेतों में मवेशी देखने के लिए टहल रहे थे, तभी खेत में हलचल दिखने पर संदीप ने टॉर्च जलाई तो तेंदुआ खेत से निकल कर अधिवक्ता संजय यादव के घर के बगल बांस के झुरमुट में घुस गया था।गांव में तेंदुआ दिखाई देने की जानकारी होने पर इसके पहले आसपास के लोग हाथों में भाला, लाठी डंडा लेकर आए पर तेंदुआ बांस के झुरमुट से निकल कर नाले में उगी झाड़ियों में गायब हो गया। अगली सुबह संजय यादव के मकान में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो तेंदुआ भागता हुआ दिखाई दिया था।गांव में बार-बार तेंदुआ आने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता छोटे-छोटे बच्चों एवं अपने मवेशियों को लेकर है। गांव निवासी राजू, राज बहादुर, सुधा एवं अधिवक्ता संजय यादव आदि ने बताया कि गांव में बार-बार तेंदुआ आने से हम लोग काफी डरे हुए हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनकी सुरक्षा की सबसे अधिक चिंता हैं।ग्रामीणों ने जो पंजे के निशान की फोटो भेजे हैं, वह स्पष्ट नहीं है। फिर भी गांव में तीन से चार जगह ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। गांव वालों को सावधान रहने के लिए कहा गया है।-लक्ष्मी कांत दुबे, रेंजर फूलपुर