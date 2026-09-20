Prayagraj News: हनुमानगंज चौकी प्रभारी से विवाद के बाद अधिवक्ताओं का धरना, दरोगा लाइन हाजिर

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अधिवक्ता आशीष कुमार त्रिपाठी जिला न्यायालय प्रयागराज में कार्यरत हैं। वे अपने मुवक्किल के रास्ते के विवाद की पैरवी करने थाने आए थे। बातचीत के दौरान चौकी प्रभारी दिनेश सिंह से उनका विवाद हो गया। अधिवक्ता का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी भी की और विरोध करने पर देख लेने की धमकी दी। जानकारी मिलने पर कई अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के लोग थाने के बाहर जमा हो गए। उन्होंने चौकी प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की और जीटी रोड पर धरने पर बैठ गए।एसीपी हंडिया ने मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित अधिवक्ता चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। बाद में डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत ने चौकी प्रभारी दिनेश सिंह को तत्काल लाइन हाजिर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया। इस आश्वासन के बाद रात करीब नौ बजे धरना समाप्त हो गया।