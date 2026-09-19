फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   It is essential for qualified doctors to serve in government hospitals for some time under current circumstanc

हाईकोर्ट : योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना मौजूदा हालात में जरूरी

Sat, 19 Sep 2026 07:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता के हित को देखते हुए योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना बेहद जरूरी है।

विज्ञापन
It is essential for qualified doctors to serve in government hospitals for some time under current circumstanc
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता के हित को देखते हुए योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना बेहद जरूरी है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टरों की ओर से पूर्व में दी जा चुकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी बची हुई सेवा तय कर दी है और स्पष्ट किया है कि इस अवधि को पूरा करने के बाद डॉक्टरों को बॉन्ड के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने झांसी को कविता यादव और 6 अन्य की याचिका पर दिया।

विज्ञापन

यह मामला लखनऊ के केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान से वर्ष 2018-19 में पीजी करने वाले पांच डॉक्टरों से जुड़ा है। दाखिले के समय लागू शासनादेश के तहत डॉक्टरों ने दो साल सरकारी अस्पताल में काम करने का बॉन्ड भरा था, जिसमें यह भी व्यवस्था थी कि सुपर-स्पेशलिटी कोर्स में दाखिला मिलने पर उन्हें बॉन्ड से छूट मिलेगी। हालांकि, डॉक्टरों के सुपर-स्पेशलिटी डिप्लोमा में चयन के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2022 के नए आदेश का हवाला देते हुए उन्हें बॉन्ड से मुक्त करने से मना कर दिया था। याची डॉक्टरों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन
अदालत ने सुनवाई के दौरान जनहित और अस्पतालों की जरूरतों को सर्वोपरि मानते हुए डॉक्टरों की सहमति से मध्य मार्ग निकाला। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, डॉ. कविता यादव और डॉ. नीरज गौतम 6-6 महीने, डॉ. प्रेरणा प्रभात दास और डॉ. कनिका बंसल 9-9 महीने तथा 18 महीने की सेवा पूरी कर चुके डॉ. यतेंद्र कुमार केवल 3 महीने और सरकारी अस्पताल में काम करेंगे। सभी डॉक्टरों को 2 नवंबर 2026 को अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं, जहाँ उन्हें उनकी नई उच्च योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी और सेवा अवधि पूरी होते ही उनका बॉन्ड स्वतः समाप्त हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed