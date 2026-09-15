युवाओं के प्रयासों से ही हिंदी को और समृद्ध बनाया जा सकता है : पवन

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प्रधानाचार्य स्वास्तिक बोस ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, संवेदना और विविधता को जोड़ने वाली सशक्त भाषा है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने व हिंदी साहित्य का अध्ययन करने का आह्वान किया। विज्ञापन

प्रतियोगिताओं में इंद्रदेव दुबे, जयदीप गांगुली, हेमराज सिंह, विजय बहादुर समेत अन्य निर्णायकों ने मूल्यांकन किया। इस मौके पर डॉ. अजय मालवीय, मयंक श्रीवास्तव, शुभांकर दत्ता, रेखा दत्ता, अनुपम परिहार, गीताली बसु, रंजीता रॉय, स्मिता दत्ता, रवींद्र मिश्रा, बृजेश गुप्ता मौजूद रहे। प्रधानाचार्य स्वास्तिक बोस ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, संवेदना और विविधता को जोड़ने वाली सशक्त भाषा है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने व हिंदी साहित्य का अध्ययन करने का आह्वान किया।प्रतियोगिताओं में इंद्रदेव दुबे, जयदीप गांगुली, हेमराज सिंह, विजय बहादुर समेत अन्य निर्णायकों ने मूल्यांकन किया। इस मौके पर डॉ. अजय मालवीय, मयंक श्रीवास्तव, शुभांकर दत्ता, रेखा दत्ता, अनुपम परिहार, गीताली बसु, रंजीता रॉय, स्मिता दत्ता, रवींद्र मिश्रा, बृजेश गुप्ता मौजूद रहे।

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हिंदी दिवस पर सोमवार को एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज में सोमवार को सुलेख, निबंध लेखन, भाषण, कविता वाचन समेत कई प्रतियोगिताएं हुईं। उत्तर प्रदेश संस्कृत पाठशाला के निरीक्षक पवन श्रीवास्तव ने कहा कि देश की विभिन्न भाषायी और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवाओं के प्रयासों से ही हिंदी को और समृद्ध और व्यापक बनाया जा सकता है।