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Prayagraj News: पेयजल संकट गहराया, सात दिन से जलापूर्ति ठप

Thu, 24 Sep 2026 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 24 Sep 2026 02:19 AM IST
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Drinking water crisis deepens; water supply halted for seven days
सिकंदरा क्षेत्र में जल निगम के दो पंप और एक ओवरहेड टंकी होने के बावजूद जलापूर्ति ठप है। सात दिन से मोटर फुंकी पड़ी है जिससे लोगों को पेयजल के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
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जल निगम के पंप संख्या-दो की बोरिंग खराब होने से वह पिछले दो साल से बंद पड़ा है। पंप संख्या-एक के भरोसे ही पूरे इलाके में जलापूर्ति हो रही है। ओवरहेड टंकी भी पिछले ढाई साल से खराबी के कारण शोपीस बनी हुई है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पंप संख्या-एक की मोटर की हालत यह है कि बीते 11 महीनों में 25 बार जल चुकी है। हर बार मोटर की मरम्मत पर 20 से 25 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बसौधा निवासी लालजी यादव, सिकंदरा के लोकनाथ मिश्रा और दलीपुर के मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि आए दिन मोटर जलने से जल संकट स्थायी हो गया है। लोगों को दूरदराज से पानी लाना पड़ रहा है। अवर अभियंता बृजेश कुमार ने बताया कि पंप हंटिंग कर रहा था, एक पाइप बढ़ाया गया था, इसके बावजूद मोटर जल गई। इसे एक-दो दिन में मरम्मत कराकर चालू करा दिया जाएगा।
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