मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने एक बुजुर्ग महिला के पेट से विशाल ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट निकाली है। इसका वजन करीब 3.5 किलोग्राम था। सिस्ट का आकार लगभग 22x22 सेंटीमीटर था, जिससे यह एक जटिल मामला बन गया था।

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महिला लंबे समय से पेट दर्द, भारीपन और बढ़ते आकार की परेशानी से जूझ रही थीं। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) में जांच के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन का निर्णय लिया। गांठ का बड़ा आकार होने के कारण यह सर्जरी चुनौतीपूर्ण रही। यह गांठ आसपास के महत्वपूर्ण अंगों से भी जुड़ी हुई थी। चिकित्सकों ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए सिस्ट को सफलतापूर्वक निकाला।सर्जरी का नेतृत्व यूनिट इंचार्ज डॉ. अमिता यादव ने किया। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. आर. परिहार, सीनियर रेजिडेंट डॉ. ऐमन अब्बासी और डॉ. अपर्णा शामिल थीं। जूनियर रेजिडेंट डॉ. आंचल भी इस टीम का हिस्सा थीं। ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट महिलाओं में होने वाली एक दुर्लभ गांठ है। इसका आकार बढ़ने पर यह पेट दर्द, भारीपन और आसपास के अंगों पर दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।समय पर जांच और उचित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। ऐसी स्थितियों में बिना देर किए उपचार होना चाहिए। इस सफल ऑपरेशन ने जटिल स्त्री रोगों के उपचार में विभाग की विशेषज्ञता को एक बार फिर प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है।